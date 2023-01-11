Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП.
"После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал русских захватчиков и оправдывал их военные преступления. Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграм-сообществу "русская весна". Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.
Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.
По данным СБУ, в своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны.
Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.
По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу.
По выводам экспертов, документированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.