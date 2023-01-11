Более 100 генераторов получили украинские пограничники от Норвегии. ФОТОрепортаж

На днях пограничники получили от Норвегии более ста генераторов для обеспечения подразделений охраны границы.

Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Госпогранслужба плодотворно сотрудничает с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам.

На днях пограничники получили очередной пакет помощи для обеспечения подразделений охраны границы, а именно оборудование – более 100 генераторов", – говорится в сообщении.

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