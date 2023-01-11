Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по "делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир"", по 13 лет лишения свободы каждому. ФОТО

1 99212
Российский суд вынес приговоры по делу так называемой второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила в твиттере заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова.

"Без права на последнее слово. Сегодня марионеточный российский суд приговорил крымскотатарских политзаключенных Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртаза к 13 годам лишения свободы каждого", - написала Джапарова.

Она напомнила, что оккупанты арестовали крымских татар в 2019 году по политически мотивированным обвинениям.

"Состояние их здоровье вызывает серьезную обеспокоенность. Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей и инвалидов своими врагами", - подчеркнула Джапарова.

Она призвала партнеров Украины к решительному ответу.

Читайте: "66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по делу второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир, по 13 лет лишения свободы каждому 01

Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Эрфан Османов, Алим Каримов и Сейран Муртаз были задержаны ФСБ в марте 2019 года. 27 марта 2019 года в оккупированном Симферополе российские силовики провели массовые обыски в домах не менее 25 крымскотатарских семей. Позже ФСБ России сообщило о задержании в Крыму 20 человек, обвиненных в участии в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Игорь Куликовский
    Хлопці, трошки протримайтесь, незабаром наше ЗСУ Вас звільнить!
  • Kan Kan 21c2f560
    Потом этим судьям нужно будет впаять пожизненно
  • svetozar
    бедные люди.....сталин их гнобил,теперь ***** гнобит....будь проклятая рабская рашка вместе с кацапами!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости