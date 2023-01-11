Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
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Активисты движения "Желтая Лента" распространили в оккупированных Симферополе, Феодосии и Ялте более 400 листовок, нарисовали граффити и развесили новые желтые ленты.
Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.
Рашисты понимают неизбежность своего поражения, поэтому имеем для них только один совет - собирайте свои вещи и уезжайте из Украины! Потому что Крым – это Украина! Ибо мы на своей земле.
"Мы благодарим наших активистов за сопротивление решиской оккупации и призываем всех проживающих на временно оккупированной территории Украины - присоединяться к нашему движению через чат-бот "ВМЕСТЕ", - говорится в сообщении.
Для того чтобы стать частью движения, необходимо распечатать плакаты, распространить их по городу, сфотографировать и отправить через чат-бот "Вместе".