На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для фронта раций, дронов и дальномеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Люди, на направлении Бахмут, Соледар, Кременная, продолжаются оооооочень тяжелые бои!! Кровопролитные бои с сотнями погибших и раненых. И очень холодно, морозы до -18. Услышьте! Смс о помощи приходят одна за другой, посылки на фронт отправляем каждый день.

Завтра нужно выкупить еще 4 рации Моторола – 105 тыс. грн на пять бойцов одна рация. Нужно три дальномера – каждый 18 900 грн, тактические теплые перчатки 32 штуки и два дрона Мавик 3 Комбо по 114 тыс. грн", – сообщила волонтер.

Юсупова также отчиталась о расходах ранее собранных средств:

"За несколько дней выкупила 8 раций Моторола – 206 200 грн, два тепловизора – 103 тыс. грн, тактические перчатки 22 пары – 12 тыс. грн, прицел – 32 тыс. грн, лекарства – 9 тыс. грн, еще идут бинокли и дальномеры. Очень прошу помогать у кого есть возможность".

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и тепловизоров для фронта. ФОТО









Реквизиты для помощи:

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки 5375 4112 0025 4253і