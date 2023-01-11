Новости Фото • Война

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов. ФОТО

12 59473
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для фронта раций, дронов и дальномеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 01

"Люди, на направлении Бахмут, Соледар, Кременная, продолжаются оооооочень тяжелые бои!! Кровопролитные бои с сотнями погибших и раненых. И очень холодно, морозы до -18. Услышьте! Смс о помощи приходят одна за другой, посылки на фронт отправляем каждый день.

Завтра нужно выкупить еще 4 рации Моторола – 105 тыс. грн на пять бойцов одна рация. Нужно три дальномера – каждый 18 900 грн, тактические теплые перчатки 32 штуки и два дрона Мавик 3 Комбо по 114 тыс. грн", – сообщила волонтер.

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 02

Юсупова также отчиталась о расходах ранее собранных средств:

"За несколько дней выкупила 8 раций Моторола – 206 200 грн, два тепловизора – 103 тыс. грн, тактические перчатки 22 пары – 12 тыс. грн, прицел – 32 тыс. грн, лекарства – 9 тыс. грн, еще идут бинокли и дальномеры. Очень прошу помогать у кого есть возможность".

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и тепловизоров для фронта. ФОТО

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 03

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 04
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 05
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 06
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 07

Реквизиты для помощи:

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 08Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 09Номер карточки Банки 5375 4112 0025 4253і

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Мороз з'їдає пальців шкіру,
    Прилип на груди автомат,
    Вже загубив слова про Віру,
    Крізь зуби тільки чортів мат.

    Холодне лезо ріже спину,
    Примерзла до щоки сльоза,
    Ще й вітер, курва, без зупину
    Січе безжально, мов лоза.

    Застигли, як в бетоні, берці,
    В полоні не ворушать слід,
    Гаряча тільки кров у серці,
    Все інше просто - мертвий лід.

    Вогнем дуріє клятий ворог,
    Від жару тільки сніг хрипить,
    Та сохне в автоматі порох,
    Та в жилах лише лють кипить.

    Я не боюсь гармат пожежі,
    Я вже давно забув про страх,
    Для духу - не існують межі,
    Характер - не згорає в прах.

    Дивуйтесь, паничі, в Європі,
    Дурійте, кляті москалі,
    Я не замерз! Я тут! В окопі!
    Зігрітий з рідної землі!

    Автор: волонтер Василь Ковтун.
  • Петро Вебер
    Допоможемо звичайно
  • Константин 941a3274
    Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости