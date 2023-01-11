"Укроборонпром" наладил за границей серийное производство 82-мм осколочных мин. ФОТО

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом концерн сообщает в телеграме.

"Усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше, чем штатные", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единиц. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

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