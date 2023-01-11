Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий. ФОТО
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Украина получила от Норвегии 10 мостов, установленных на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Это временные конструкции, предназначенные для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и другого транспорта.
Норвегия стала третьей страной, передавшей Украине гуманитарную помощь на восстановление инфраструктуры. Ранее временные мосты поступили из Чехии и Франции.
В скором времени "Укравтодор" ждет мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.