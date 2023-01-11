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Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий. ФОТО

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Украина получила от Норвегии 10 мостов, установленных на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 01

Это временные конструкции, предназначенные для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и другого транспорта.

Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 02
Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 03

Норвегия стала третьей страной, передавшей Украине гуманитарную помощь на восстановление инфраструктуры. Ранее временные мосты поступили из Чехии и Франции.

В скором времени "Укравтодор" ждет мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

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