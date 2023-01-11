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Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО

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Во время XIX внеочередного съезда судей Украины избраны пять членов Высшего совета правосудия по квотам от судов разных юрисдикций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия 01

Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали:

  • Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
  • Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
  • Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда";
  • Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;
  • Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Отмечается, что новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    От ******** все, или кроме одного?
  • Vadim Smirnoff
    Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. ( более 200 раз) Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории.
  • Саша Пончик
    Думаю на них не где клейма ставить.
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