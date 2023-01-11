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Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО
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Во время XIX внеочередного съезда судей Украины избраны пять членов Высшего совета правосудия по квотам от судов разных юрисдикций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.
Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали:
- Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
- Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
- Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда";
- Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;
- Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
Отмечается, что новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.