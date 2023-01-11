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Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве. ФОТОрепортаж

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Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 01

Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.

Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 02
Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 03

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 04
Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 05
Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 06
Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве 07

Эта бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

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Топ комментарии

  • Yuri Sotnyk
    Все йде по плану. Це війна. Сьогодні в Польщі. Завтра в Україні. В кацапстані вже істерика.
  • Візор Гук
    оце дивлюсь на все це добро а перед очима асфальт, кловуна мать....... .
  • Oleg K 0ff374ed
    Очень не хочется, но все-таки должен напомнить. Ядерное оружие Украина отдала кацапу. Своими руками, по "договору". Тому самому кацапу, с каким в те времена чуть ли ни в десна жахались, проводили совместные военные учения и вообще были браться навек. Отдали, кстати, в обмен на обещание кацапа нас защитить, если недайбох коварные пиндосы все-таки решат напасть, ага.
    А через четверть века оказывается виноваты США - "сцикуны", как их здесь чуть выше назвал какой-то имбецил.
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