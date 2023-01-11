Сотни единиц тяжелой техники армии США прибыли в Европу для размещения в Польше и Литве. ФОТОрепортаж

Сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Американскую технику кораблями привезли в портовый город Флиссинген. Нидерландские военные помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.





В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.









Эта бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.