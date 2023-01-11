Российские оккупанты заявили, что нашли тело одного пропавшего британского волонтера. ФОТОрепортаж

Вблизи Соледара Донецкой области 6 января исчезли двое волонтеров из Великобритании – Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Российские наемники из ЧВК "Вагнер" заявили, что нашли тело одного из двух британских волонтеров, ранее пропавших без вести.

Захватчики не указывают имя погибшего, но сообщают, что на его теле были обнаружены документы, принадлежавшие обоим мужчинам, сообщает Цензор.НЕТ.

"8 января на горячую линию "Спроси Вагнер" пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. По этому факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).