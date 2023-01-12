Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждены частные дома. ФОТО

1 0720
Россияне в очередной раз нанесли удар по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщину снова обстреливали… Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии.

Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов. Люди целы.

Разрушены несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

Смотрите: Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждены частные дома 01

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине, повреждены частные дома 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости