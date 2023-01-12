Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города. ФОТОрепортаж
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В результате ночного удара повреждены дома в одном из частных секторов Запорожья.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ночного рашистского удара повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города. К счастью, люди не пострадали.
Все коммунальные службы уже работают на местах", – написал он.