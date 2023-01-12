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Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города. ФОТОрепортаж

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В результате ночного удара повреждены дома в одном из частных секторов Запорожья.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночного рашистского удара повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города. К счастью, люди не пострадали.

Все коммунальные службы уже работают на местах", – написал он.

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Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 01
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 02
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 03
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 04

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Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 05
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 06
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 07
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 08
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 09
Последствия ночного обстрела Запорожья: повреждения и разрушения получили дома одного из частных секторов города 10

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