Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ во время спецоперации в Черкасской области. Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что мужчина объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.

"Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра. Кроме этого "отчитывался" в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация потребовалась врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

"По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику", - добавили в Службе безопасности.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, без права внесения залога.

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