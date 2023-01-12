Агент РФ, разведывавший позиции украинского ПВО, задержан в Черкасской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что мужчина объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.
"Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра. Кроме этого "отчитывался" в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация потребовалась врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.
"По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграм-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику", - добавили в Службе безопасности.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, без права внесения залога.