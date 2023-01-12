Оккупанты окончательно разрушили исторический "Дом с часами" в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО
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"Дом с часами", который является историческим памятником, где располагалась мастерская мирового гения монументального искусства Арнаутова, - снесен.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"С начала демонтажа оккупанты вопили, что это не снос, а реконструкция. Вот она - реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя", - написал Андрющенко.
"Фото еще вчера. И фото сегодня", - добавил Андрющенко.