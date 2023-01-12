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"Вагнеровец", забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ. ФОТОрепортаж

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В российском Серове простились с 46-летним Сергеем Молодцовым, погибшим на войне против Украины. Мужчина вступил в ПИК "Вагнера", когда отбывал срок в колонии. Его осудили за смерть убийства матери.

Об этом сообщает российское издание E1.ru, передает Цензор.НЕТ.

В администрации города Серов называют Молодцова "творческой натурой" и "человеком, который любит жизнь".

В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и однажды вечером, когда напился, забил мать до смерти.

Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм (учитывая хронические заболевания) пенсионерка скончалась. Свою вину на суде сын отрицал, утверждая, что женщина сама случайно упала.

Ранее Молодцов был судим по той же статье ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее неосторожность смерти потерпевшего") в Уссурийске. Его приговорили к девяти годам заключения, но отпустили условно-досрочно. Суд в Серове в 2017 году приговорил преступника к 11,5 годам колонии особого режима. Фактически Молодцов отсидел чуть больше пяти лет.

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Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 01
Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 02
Вагнеровец, забивший до смерти свою мать, погиб на войне против Украины, - росСМИ 03

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    у них дохнит биомусор, а в Украине лучшие ребята
  • Berrimor Cute
    технически говоря, в русской системе ценностей подобный биомусор и есть "лучшие ребята".
  • Zalet
    Будут в школах учить детей быть похожим на этого недоноска.
    Забей до смерти маму, попадешь на доску славы.
    Забор и крокодилы, от этих свиней.
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