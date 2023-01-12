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Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора. ФОТОрепортаж

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Днепропетровская область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора, которые будут питать насосы водоканалов в случае отсутствия электричества.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша область получила от Правительства Чехии три мощных дизельных генератора: один – 830 кВт и два по 550 кВт.

Передали их Кривому Рогу и Каменскому. Они будут питать насосы водоканалов при отсутствии электричества.

Благодарю партнеров за актуальную поддержку", - написал он.

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Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 01
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 02
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 03
Днепропетровщина получила от правительства Чехии три мощных дизельных генератора 04

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