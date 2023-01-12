Рашисты обстреляли Гуляйполе, горели жилые дома, погибла женщина, - Запорожская ОВА. ФОТО

Под вражескими обстрелами населенный пункт Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня ночью в результате удара ракет горели жилые дома и хозяйственные постройки, гаражи и оборудование местного коммунального предприятия.

"К сожалению, одна женщина, 1949 года рождения, погибла. Искренние соболезнования ее родным и близким. Также из под завалов спасатели извлекли мужчину. Ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь. Еще один человек получил ранения в результате вчерашнего обстрела города", - говорится в сообщении. .

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