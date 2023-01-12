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В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ. ФОТО

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В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Луганской области.

"Взрывотехники полиции отмечают, что при осмотре территории поселка специалисты обнаружили и уничтожили следующие снаряды:

  • пять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм;
  • три танковых вышибных заряда;
  • два вышибных артиллерийских заряда;
  • два танковых кумулятивных снаряда калибром 125 мм", - говорится в сообщении.

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В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 01
В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 02В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ 03

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