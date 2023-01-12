В деоккупированном селе Луганщины правоохранители обнаружили танковые и артиллерийские снаряды РФ. ФОТО

В течение пяти дней взрывотехники обследовали на наличие вражеских боеприпасов, их остатков и других взрывоопасных предметов с. Невское.