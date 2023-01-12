Захватчики обстреляли Купянск и Двуречную, два человека ранены, - Офис генпрокурора. ФОТО

В результате вражеских обстрелов Купянщины ранены мирные жители, прокуроры и следователи полиции документируют последствия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 12 января около 9:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная. Получил ранение 68-летний мужчина.

В этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в г. Купянск. Ранен 76-летний мужчина.

Прокуроры окружной прокуратуры совместно со следователями Купянского РОП ГУНП в Харьковской области провели первоочередные следственные действия и зафиксировали последствия обстрелов со стороны военных государства-агрессора.

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