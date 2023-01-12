Бойцы 79-й ОДШБр, защищающие Марьинку, получили мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику. ФОТО

Петр Порошенко привез 79-й бригаде, защищающей Марьинку, планшеты, телевизоры, зимние шины и мобильный банно-бытовой комплекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар – шины. Потому что многие волонтеры завозят на фронт машины, а вот колес всегда не хватает", – рассказал Порошенко.

"Привезли уже второй для 79-ки банный комплекс, ну и шоколад ROSHEN к чаю", – также отметил он.

"Уверены, что заедем еще. Залог нашего успеха — системное обеспечение ВСУ всем необходимым, ведь именно благодаря им Украина будет", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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Волонтеры ОО "Справа Громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню подарили 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.