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Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны. ФОТО

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Херсонский художественный музей просит посетителей присылать фотографии, сделанные в его залах до начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится на фейсбук-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в третью среду января в мире отмечается День музейных селфи, когда можно бесплатно прийти в любой музей и сфотографироваться с любимым экспонатом, однако в этом году учреждение не может провести это событие, поскольку многие экспонаты были вывезены оккупантами, а здание находится на реставрации.

Музей предлагает посетителям отправлять фото с прошлых лет, чтобы поддержать Херсонский художественный музей.

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"Ваши селфи, сделанные в музее до начала полномасштабной войны, до оккупации Херсона, являются историческими документами. Поделитесь ими с музеем и всем миром!" - говорится в сообщении.

По условиям участия, 18 января нужно запостить в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter) старые фото из музея с хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks. Учреждение, в свою очередь, обещает собрать все фото на официальных страницах музея.

Также в сообщении отмечается, что символ Museum Selfie Day от Херсонского художественного музея – бюст молодой девушки флорентийского скульптора Эмилио Фиаски – также был вывезен оккупантами под видом "эвакуации".

Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны 01

Разграбленный оккупантами херсонский музей просит украинцев присылать фотографии экспонатов, сделанные до полномасштабной войны 02

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Напомним, оккупанты с 31 октября по 3 ноября под видом "эвакуации" разграбили Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Топ комментарии

  • valeentina pavlenko
    Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
  • valeentina pavlenko
    Питання до ткаченка, а чому експонати не вивези!? До шашликів готувались?
  • Наталия Гончар
    Не в тему, але пишу сюди тому до саме Херсон слуги здали ворогу й саме канал Рада та увесь Марафон ~ це кроки до зачморення мізків по прикладу рашистів

    «Парламентский телеканал «Рада» Управделами Верховной Рады 29 декабря без торгов заключил соглашение с компанией «Кинокит» на производство программ для Телемарафона стоимостью 120 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наши деньги.
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