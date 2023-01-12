ЗРК "С-300/400" и ЗРГК "Панцирь": свежие спутниковые снимки военного аэродрома в "Зябровке" в Беларуси. ФОТО

Россияне продолжают обустройство аэродрома "Зябровка" под Гомелем под выполнение боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на военного аналитика Конрада Музыку, который опубликовал свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке (Гомельская область, Беларусь), сделанные спутником Airbus 7 января 2023 года.

На свежих фото можно заметить дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов "С-300/400", которые там находятся уже продолжительное время, ЗРПК "Панцирь", который стоит на насыпи грунта, грузовые машины, а так же несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.

Говоря о радарах напомним, что ранее мы определяли, что в Зябровке находятся низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6, радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

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В сухом остатке новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база ВС РФ.





