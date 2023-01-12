ЗРК "С-300/400" и ЗРГК "Панцирь": свежие спутниковые снимки военного аэродрома в "Зябровке" в Беларуси. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на военного аналитика Конрада Музыку, который опубликовал свежие спутниковые снимки военного аэродрома в Зябровке (Гомельская область, Беларусь), сделанные спутником Airbus 7 января 2023 года.
На свежих фото можно заметить дивизион из 9 единиц зенитно-ракетных комплексов "С-300/400", которые там находятся уже продолжительное время, ЗРПК "Панцирь", который стоит на насыпи грунта, грузовые машины, а так же несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.
Говоря о радарах напомним, что ранее мы определяли, что в Зябровке находятся низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6, радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.
В сухом остатке новые спутниковые снимки еще раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база ВС РФ.