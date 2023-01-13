Новости Фото • Помощь Украине

225 украинцев прибыли в Испанию для прохождения военной подготовки. ФОТО

8 02216
Министр обороны Испании Маргарита Роблес лично встретила группу из 225 граждан Украины, прибывших для прохождения военной подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

225 украинцев прибыли в Испанию для прохождения военной подготовки 01

Роблес встретила украинцев на военной базе Торрехон, недалеко от Мадрида, в сопровождении начальника Генерального штаба ВС Испании Теодоро Лопеса Кальдерона и посла Украины Сергея Погорельцева.

"Для меня большая честь приветствовать их здесь, в Испании. Испания чувствует себя очень близкой ко всему украинскому народу с 24 февраля", – сказала министр, выразив свое восхищение "героизмом, храбростью и тем, как они защищают свою страну".

Читайте также: США начнут обучение украинских военных до конца месяца, - Пентагон

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валдис Унар
    ЗРК Хок и Аспид, 105мм гаубицы ждут наших парней.
  • Opera GX
    Франко не позволил. красножопым просталинским бригадам построить в Испании колхозы = спас Испанию от террора и голода.
  • Ap Kats
    Іспанія нас колосально підтримує у цій війні, за що їм велика дяка!
    Цікаво природа такої підтримки, це через те що козломорді свинособаки свого часу спонсорували диктатора Франко?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости