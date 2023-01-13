Новости Фото

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы": в Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту. ФОТО

10 49338
Турция вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме. Пугало президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено вверх ногами.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам турецкого дипломатического источника, посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрома вызвали в министерство иностранных дел и передали ноту Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации Комитет Рожавы. На ней чучело, символизировавшее турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому ради всех Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей Комитета Рожавы в Twitter.

Также смотрите: Украинки Бех-Романчук и Магучих победили на этапе Бриллиантовой лиги. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя она выполнила условия, как заявил Столтенберг.

Со своей стороны, Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндии, но не Швеции.

История показывает, как часто заканчивают диктаторы: в Стокгольме повесили чучело Эрдогана, послу Швеции передали ноту 01

Топ комментарии

  • Ivan Dvoinenko
    До чого тут *****? Ердоган проводить військові операції проти курдів. В Швеції курди мають своїх представників в парламенті. Це взагалі виключно в полі відносин турки-курди. І Швеція не збирається якимось чином обмежувати курдів.
  • Підлога Маккартні
    Хреново шо наши союзники сруться между собой. Это всьо ***** постарался. мутит воду плешивый *******
  • KosAn30 JT26
    на берлускони больше похож)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости