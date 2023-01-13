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Последствия обстрелов Донбасса российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

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Ночью и утром россияне не прекращали обстрелы по всей линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении под огнем Угледар и села громады: в Новоукраинке повреждены 3 дома, в Богоявленке - 1. Без жертв.

На Донецком направлении продолжаются обстрелы Кураховской громады: в Курахово повреждены 3 дома, в Кураховке - предприятие. В Авдеевке ночью были единичные обстрелы, а утром – обстрел из Градов и артиллерии. Накануне в городе погиб один гражданский. Также поврежден дом в Тоненьком Очеретинской громады и Максимильяновке Марьинской громады", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты продолжают интенсивно обстреливать Соледар и Парасковеевку.

"В Бахмутской громаде ранен 1 человек в Клищиевке, поврежден дом в Хромове. В Константиновке враг попал в здание бывшего института - без жертв.

На Лисичанском направлении более 30 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады, также громко было в Северске и Серебрянке - никто не пострадал", - добавил Кириленко.

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Последствия обстрелов Донбасса российскими оккупантами 03
Последствия обстрелов Донбасса российскими оккупантами 04
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Последствия обстрелов Донбасса российскими оккупантами 06

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