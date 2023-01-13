96% украинцев доверяют ВСУ, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Самое большое доверие в Украине имеют Вооруженные силы.

Об этом свидетельствуют данные проведенного 4-27 декабря 2022 всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Самое большое доверие в Украине имеют ВСУ, и за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 года) уровень доверия вырос с 72% до 96%. Баланс доверия-недоверия к ВСУ (то есть разница между долей доверяющих и долей не доверяющих) составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%).

Согласно исследованию, в декабре 2021 года 27% респондентов доверяли президенту Украины (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год показатель вырос до 84%, а баланс пока составляет +80%.

Доверие к волонтерам выросло среди украинцев с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Динамика доверия социальным институтам, % доверяют

В КМИС отмечают, что украинцы стали больше доверять и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а к Национальной полиции – с 30% до 58 % (баланс вырос с –14% до +45%). Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к правительству возросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%). В случае парламента хотя в целом показатели доверия не высоки, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%.

Динамика доверия социальным институтам, % баланс доверяют-не доверяют

Как выявил опрос, прокуроры и суды являются единственными украинскими институтами, в большей степени ассоциирующимися с обеспечением верховенства права, имеющих негативный баланс доверия-недоверия и к которым украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25% респондентов, не доверяют – 34% (остальные не имеют определенного отношения; баланс составляет -9%). Прокурорам доверяют 21% опрошенных, не доверяют – 32% (баланс составляет –11%).

Доверие к украинским СМИ за последний год выросло с 32% до 57% (баланс вырос с -7% до +43%). Доверие к российским СМИ и раньше отсутствовало, а сейчас это отсутствие стало еще более отчетливым: с 3% до 1% стало доверяющих украинцев, а баланс снизился с -76% до -92%.

Читайте также: 59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Прослеживается некоторое ухудшение отношения к Церкви: доля доверяющих Церкви снизилась с 51% до 44%, а баланс снизился с +27% до +22%.

Также по результатам опроса украинцы стали больше доверять обычным людям в своем населенном пункте – с 63 до 71% вырос показатель доверия, а баланс улучшился с 52 до 62%. В этом году мы также спросили об отношении к переселенцам: всего 52% респондентов доверяют им и только 10% не доверяют (остальные имеют неопределенное/безразличное отношение), а баланс составляет +41%.