Будут судить военного РФ, который ограбил жителя Киевщины во время оккупации. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора закончено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ – заместителя командира боевой машины по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый вместе с неустановленными подчиненными ему военнослужащими РФ во время временной оккупации села Мощун Киевской области похитили имущество местного жителя.

В это время потерпевший, опасаясь за свою жизнь, скрывался в лесу недалеко от своего дома и наблюдал за действиями обвиняемого.

В мае 2022 года личность военнослужащего РФ была установлена в ходе проведения ряда следственных и процессуальных действий.

Ему сообщено о подозрении и объявлено в розыск", - говорится в сообщении.

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