Пограничники задержали сторонника "русского мира" и предпринимателя, помогавшего оккупантам. ФОТОрепортаж

Во время проведения фильтрационных мероприятий в Киевской области пограничники обнаружили сторонника русского мира и предпринимателя из Херсона, который помогал оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники остановили гражданина Украины 1979 года рождения, который направлялся в столицу. В его мобильном телефоне обнаружили номера абонентов российских операторов, переписку пророссийского характера и другие компрометирующие материалы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники задержали уроженца Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, занимался обслуживанием и обеспечением российской техники.

Мужчина был заместителем директора одного из автомагазинов. Он с радостью встретил врага в своем городе – обслуживал автомобили военных сил РФ и полиции Росгвардии.

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Также магазин занимался продажей горючего, которое сливалось из российской техники.

Для дальнейшей проверки и привлечения к ответственности пограничники обоих мужчин передали сотрудникам Службы безопасности Украины.



















