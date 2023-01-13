Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания. ФОТОрепортаж

Азербайджан передал Украине вторую партию энергетического оборудования – электростанции резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Хочу выразить личную благодарность своему коллеге, министру энергетики Азербайджана, Парвизу Шахбазову за быструю реакцию и действенную, своевременную поддержку. Мы благодарны за вашу солидарность с украинским народом", - приведено в сообщении слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и пять электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.

Читайте также: "Этот год – решающий, надо не дать РФ передышку для восстановления сил": Зеленский обратился к Сейму Литвы









