40% территории Киевской области загрязнены взрывоопасными предметами, в частности запрещенными минами ПМН, ПОМ, МС-3, - Павлюк. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник пренебрегает какими-либо нормами международного гуманитарного права: ни Женевская, ни Оттавская конвенции им не ратифицированы. Во время мер по разминированию Силам обороны нередко грозит чрезвычайная опасность".
К запрещенным минам, с которыми приходится сталкиваться группам по разминированию, относятся мины типа ПМН, ПМН-2, ПМН-3, также ПОМ-3 и мины типа МС-3 – мины сюрпризы, закладываемые в сочетании с другими видами боеприпасов. Кроме того, большое количество противотанковых и противопехотных мин установлены противником с элементами неизлучаемости, немало установлено в неуправляемом варианте", - говорится в сообщении.
Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области. В первую очередь, проверка территории и обезвреживание ВОП происходит на наиболее опасных для гражданского населения участках: вдоль путей, линий электропередач и железнодорожных путей. Однако определенные участки местности до сих пор могут представлять угрозу: лесные массивы, прибрежные территории, обочины дорог.