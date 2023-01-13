40% территории Киевской области загрязнены взрывоопасными предметами, в частности запрещенными минами ПМН, ПОМ, МС-3, - Павлюк. ФОТОрепортаж

В результате боевых действий было загрязнено около 40% территории Киевской области. С февраля силами обороны было проверено 36,461 га территории и обезврежено 205 684 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник пренебрегает какими-либо нормами международного гуманитарного права: ни Женевская, ни Оттавская конвенции им не ратифицированы. Во время мер по разминированию Силам обороны нередко грозит чрезвычайная опасность".

К запрещенным минам, с которыми приходится сталкиваться группам по разминированию, относятся мины типа ПМН, ПМН-2, ПМН-3, также ПОМ-3 и мины типа МС-3 – мины сюрпризы, закладываемые в сочетании с другими видами боеприпасов. Кроме того, большое количество противотанковых и противопехотных мин установлены противником с элементами неизлучаемости, немало установлено в неуправляемом варианте", - говорится в сообщении.

Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются территории в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области. В первую очередь, проверка территории и обезвреживание ВОП происходит на наиболее опасных для гражданского населения участках: вдоль путей, линий электропередач и железнодорожных путей. Однако определенные участки местности до сих пор могут представлять угрозу: лесные массивы, прибрежные территории, обочины дорог.

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