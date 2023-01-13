Последствия обстрела Двуречной в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Двуречную Харьковской области, предварительно, из РСЗО "Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"13 января 2023 года около 12 часов оккупанты произвели обстрел жилых секторов пгт Двуречная Купянского района. В результате обстрела погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, российские военные обстреляли населенный пункт из РСЗО "Град".

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