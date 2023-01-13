Последствия обстрела Двуречной в Харьковской области. ФОТОрепортаж
3 4823
Российские захватчики обстреляли Двуречную Харьковской области, предварительно, из РСЗО "Град".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"13 января 2023 года около 12 часов оккупанты произвели обстрел жилых секторов пгт Двуречная Купянского района. В результате обстрела погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя мирная жительница получила ранения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, российские военные обстреляли населенный пункт из РСЗО "Град".