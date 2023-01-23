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Переданные Украине британские минные тральщики "Черкассы" и "Чернигов" впервые вышли в море под сине-желтым флагом. ФОТО
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В будущем они усилят военно-морские силы ВСУ
Переданные Британией украинские минные тральщики типа "Sundоwn" "Черкассы" и "Чернигов" впервые были подмечены в море под сине-желтым флагом. Об этом сообщает издание UKDefenceJournal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua .
Известно, что сейчас на судах учатся будущие украинские экипажи. Соглашение о передаче минных тральщиков было подписано в январе 2022 года – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Основная функция данных судов – поиск и обезвреживание морских мин. По этой причине работа тральщиков будет особенно актуальна после завершения войны.
Технические характеристики:
- Водоизмещение: 450 тонн (полное)
- Длина: 52,6 метра
- Ширина: 10,5 метра
- Осадка: 2,4 метра
- Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке
- Экипаж: 34 человека
- Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.
Ранее также стало известно, что в Турции спущен на воду будущий украинский корвет "Иван Мазепа".