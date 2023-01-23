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Переданные Украине британские минные тральщики "Черкассы" и "Чернигов" впервые вышли в море под сине-желтым флагом. ФОТО

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В будущем они усилят военно-морские силы ВСУ

Переданные Британией украинские минные тральщики типа "Sundоwn" "Черкассы" и "Чернигов" впервые были подмечены в море под сине-желтым флагом. Об этом сообщает издание UKDefenceJournal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua .

Известно, что сейчас на судах учатся будущие украинские экипажи. Соглашение о передаче минных тральщиков было подписано в январе 2022 года – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Переданные Украине британские минные тральщики Черкассы и Чернигов впервые вышли в море под сине-желтым флагом 01

Основная функция данных судов – поиск и обезвреживание морских мин. По этой причине работа тральщиков будет особенно актуальна после завершения войны.

Технические характеристики:

  • Водоизмещение: 450 тонн (полное)
  • Длина: 52,6 метра
  • Ширина: 10,5 метра
  • Осадка: 2,4 метра
  • Скорость: до 13 узлов на дизельной силовой установке
  • Экипаж: 34 человека
  • Вооружение: 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм.

Ранее также стало известно, что в Турции спущен на воду будущий украинский корвет "Иван Мазепа".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Якщо буде потрібно то підуть і далі. У них запас ходу 3000 миль.
  • 5 копійок
    Що дали на тому спасибі. У нас і цього не було.
  • Bob Fayn
    моряки-ходять... по морю...
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