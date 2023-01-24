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Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТО

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При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инспектору Управления патрульной полиции во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранитель требовал от местной жительницы 3,5 тыс. долларов США за решение вопроса относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.

"Он уверял, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может решить вопрос об избежании мобилизации ее братом", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.

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Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора 01

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    Мальків ловимо. А карасі - жирують
  • Ян Сапега c7b3b5db
    та інші партії не відстають ... чомусь на цензорі "тактично" оминули новину з якої гудить весь інтернет - один львівський рагуль, начальник поліції, своїй рагулині "подарував" перепустку щоб каталась містом на мерсі де схоче .... а рагулька його є радником депутата ЄС .... цікаво, що вона йому як "хореограф" може порадити, як правильно па робити? ... всі вони зашкварені ці політичні хвойди, хтось більше хтось менше

    https://www.unian.ua/society/kerivnika-patrulnoji-policiji-lvivshchini-vidstoronili-za-podarunok-svojiy-divchini-video-novini-lvova-12118650.html
  • master dron
    Покажіть мені хоть ОДНЕ діло за "ухиляння" на когось з владних та багатих...
    В нас Конституція як Робін навпаки: багатим дає, а з бідних здирає...
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