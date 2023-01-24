Разоблачен полицейский, который за $3,5 тыс. взятки предлагал помощь в уклонении от мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инспектору Управления патрульной полиции во Львовской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранитель требовал от местной жительницы 3,5 тыс. долларов США за решение вопроса относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.

"Он уверял, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может решить вопрос об избежании мобилизации ее братом", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.

Также читайте: В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО