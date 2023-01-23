Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк. ФОТОрепортаж

6 17817
Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, идет установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.

На возможных путях продвижения противника идет установка и обустройство огневых сооружений. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

Читайте также: В Деснянском районе Киева проводятся меры безопасности, - СБУ

После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – бесполезны", - заметил Павлюк.

Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 01
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 02
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 03
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 04
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 05
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 06
Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк 07

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Це треба було робити з 2014 року. Але Ні Порошенко, ні Зеленський цього не робили.... тому сподіваюсь наступний президент буле СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ України а не виходець з мафіозно-олігархічної структури.
  • MrStepanovM
    якщо оцінювати ситуацію не "заднім числом", співставляти ситуацію і можливості Держави, то може..МОЖЕ!!! НА півночі на ТОЙ ЧАС ці заходи були б не раціональні, АЛЕ! На півдні з 2014 робилось АЖ НІ ***! Звісно лютневу зраду 2022 не виключаємо, але ніяких фортифікацій на півдні, на кордоні з Кримом не було! Натомість кацапи зі свого боку побудували траншеї і ДОТи....
  • Senator 0eaca536
    Генерал Залужний зна що робе...
    Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости