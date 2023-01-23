Продолжается усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и области, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны Киева и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, идет установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы ведутся во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией.

На возможных путях продвижения противника идет установка и обустройство огневых сооружений. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава.

Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимального сохранения жизни военнослужащих.

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После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – бесполезны", - заметил Павлюк.













