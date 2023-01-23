"Слуга народа" Халимон купил в разы дешевле имение на Печерске, - СМИ. ФОТО

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечает издание, роскошный дом с земельным участком в центре Киева был официально оформлен на другое лицо, однако журналистам удалось выяснить, что именно Халимон постоянно проживает в имении.





Согласно публикации, в июне прошлого года владелицей дома стала Анастасия Котеленец. Согласно договору купли-продажи, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 млн 300 тыс. грн, из которых стоимость дома составила 6,5 млн грн, а участки – 3,8 млн грн. Продавцом выступил архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко.

Проанализировав сайты по продаже недвижимости можно заключить, что подобные дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят существенно дороже - около 50-60 млн грн. За такую цену и соседи у нардепа соответствующие - звезды шоубизнеса, и люди, связанные с властью и большими деньгами.

Впрочем, продавец – архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко в документе засвидетельствовал, что указанную в договоре цену продажи он считает выгодной для себя.

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Однако, как оказалось, это далеко не единственное имущество Котеленец. Так, в 2021 году она приобрела 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров. Цена покупки оказалась не мала: например, за один участок площадью 2 гектара Анастасия заплатила 29,8 тыс. грн, за другой аналогичной площади – 30 тыс. грн. Интересно, что никаких официальных данных о том, кем работает Котеленец нет, известно только, что она закончила обучение в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Халимон и Котеленец отказались давать комментарии журналистам по этому вопросу.

Александр Драбинко об обстоятельствах продажи имения сообщил следующее: "Да, дом действительно продан. Продажей занимался мой брат через риэлтора. Кому они продали, я не интересовался, я им не пользовался с 2013 года, и продать пришлось действительно по значительно заниженной цене, поскольку то, что просили за него, никто не давал по многим причинам".