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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

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В Харьковской области из-за российских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители, следователи задокументировали преступления российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в зоне огневого поражения в очередной раз оказались населенные пункты на Купянском, Чугуевском, Богодуховском и Харьковском направлениях. В результате атак противника повреждены дома и другое имущество граждан. Среди местных жителей есть погибшие и раненые.

"Днем 22 января в селе Петровка Богодуховского района в результате обстрела со стороны оккупационных войск РФ погибла 66-летняя женщина. Снаряд разорвался на территории ее подворья. За прошедшие сутки враг неоднократно атаковал город Купянск и села района. В зоне поражения оказались гражданские объекты. Один из снарядов попал в частный дом, его обломки ранили 71-летнего местного  жителя. Из-за неоднократных обстрелов повреждения получили несколько домовладений граждан, в которых взрывные волны выбили окна и разрушили крыши и заборы", - говорится в сообщении.

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