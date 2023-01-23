С погибшим под Бахмутом пограничником Павлом Загнибородой простились в Одессе. ФОТО

В Одессе простились с погибшим под Бахмутом пограничником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, Павел Загниборода с позывным Док был медиком. В боях за Бахмут мужчина проявил незаурядный героизм. "Порция шуток и порция лекарства, - и он быстренько ставил в строй", - вспоминает побратим пограничника.

21 января Док выполнял боевое задание в составе эвакуационной группы. Во время вражеских артиллерийских обстрелов Павел Загниборода получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

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Защитнику посмертно присвоено очередное воинское звание "майор".

Прощание с пограничником прошло сегодня в Одессе. У Павла остались сестра, жена и сын, защищающий Родину в составе Вооруженных Сил Украины.







