Руководители СБУ и ГУР Малюк и Буданов обсудили будущие спецоперации: Оккупантов ждут новые сюрпризы. ФОТО

Руководители СБУ и ГУР МО обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Победа Украины обязательно наступит! Для того чтобы ее ускорить, СБУ и ГУР МО работают в тесном взаимодействии 24/7. Вместе защищаем страну, уничтожаем врага, совместно разрабатываем новые спецоперации и успешно воплощаем их в жизнь", - отметили в СБУ.

Также сообщается, что сегодня глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание. И его последствия будут лучшим свидетельством эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, приближающих победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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