Волонтер Паевская (Тайра) и Бронюк передали газовые плиты и генераторы на Херсонщину и Николаевщину. ФОТОрепортаж

В рамках акции "Тепло на Різдво" фонды "Подільська громада" Виктора Бронюка и "Мрія" Юлии Паевской (Тайры) привезли на Юг Украины 10 тонн обогревателей, газовых плит, туристических печей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось приобрести портативные газовые плиты для наиболее необеспеченных жителей деоккупированных городов и поселков Херсонщины и Николаевщины - одиноких пожилых людей и многодетных семей, которые из-за разрушенной инфраструктуры, к сожалению, часто даже не имеют возможности согреться теплым чаем или кофе." – рассказал Бронюк.

К сбору присоединились многие неравнодушные предприниматели и волонтерские организации, поэтому за месяц акции удалось аккумулировать немалую сумму и собрать большой груз: мощные генераторы, более 600 портативных газовых плит, более 1000 больших и компактных газовых баллонов и много термосов.

Сначала груз привезли в Чернобаевку, более 17 тысяч человек населения которой находились в оккупации. В некоторых селах Чернобаевского района нет ни света, ни газа.

Акция "Тепло на Різдво" стала началом сотрудничества "Подільської громади" с благотворительным фондом "Українська фундація "Мрія", который основала Тайра - известная волонтер и парамедик Юлия Паевская, которая более трех месяцев провела в российском плену. Фонд помогает семьям военнопленных,гражданских пленных, погибших героев финансово, оказывает юридическую и психологическую поддержку.

"Перед с нами сейчас задача поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается, поделиться своим теплом и надеждой с украинцами, пережившими ужасы российской оккупации. Каждый день наша команда на контакте с семьями пленных и погибших воинов, тоже вышедших из оккупации, которые стали вынужденно перемещенными лицами. Мы стараемся всеми силами поддержать финансово, психологически, реализовать мечты их детей. Поэтому участие в акции "Тепло на Різдво" для нас имеет особое значение - мы готовы и дальше нашими возможностями помогать", - отметила исполнительный директор благотворительного фонда "Українська фундація "Мрія" Татьяна Комлик.

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