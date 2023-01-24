Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА. ФОТО
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Вечером 23 января российские оккупанты из РСЗО нанесли удар по жилому кварталу города Часов Яр в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", - говорится в сообщении.
В результате обстрела один человек погиб, двое ранены.