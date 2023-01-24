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Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА. ФОТО

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Вечером 23 января российские оккупанты из РСЗО нанесли удар по жилому кварталу города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 01

"Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически весь микрорайон остался без света и тепла", - говорится в сообщении.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 02
Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 03
Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 04

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В результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

Оккупанты из РСЗО обстреляли Часов Яр в Донецкой области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА 05

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