Утром враг обстрелял Купянск, есть попадание в жилые дома, начались масштабные пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушено учреждение образования и дом культуры. В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары", - говорится в сообщении.
В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
"На линии столкновения наши военные крепко держат позиции и ведут бои с врагом. Верим в ВСУ и нашу Победу", - добавляет Синегубов.