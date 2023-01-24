Утром враг обстрелял Купянск, есть попадание в жилые дома, начались масштабные пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск в Харьковской области. Есть попадание в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушено учреждение образования и дом культуры. В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары", - говорится в сообщении.

В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"На линии столкновения наши военные крепко держат позиции и ведут бои с врагом. Верим в ВСУ и нашу Победу", - добавляет Синегубов.

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