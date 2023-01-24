Взятка за удостоверение о непригодности к службе: разоблачены военный комиссар и и.о. председателя военно-врачебной комиссии во Львовской области. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении начальнику Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, его водителю и и.о. председателя военно-врачебной комиссии в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник организовал схему получения от военнообязанной неправомерной выгоды за документы, предоставляющие ему право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

Для этого он привлек своего водителя и и.о. председателя ВЛК Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Водитель получил от мужчины 3000 долларов США за последующую выдачу ему документов.

"И.о. председателя ВЛК придумала фиктивное заболевание и выдала справку комиссии о временной непригодности этого мужчины к военной службе. состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет ДБР.

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