Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску, Великоновоселковской громаде, обстреляли Авдеевку, Часов Яр и Соледарскую громаду - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские военные продолжат обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне днем россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в промышленную зону. Также поврежден частный дом — никто не пострадал. Еще одна ракета попала в школу в Иверском Новодонецкой громады.

На Волновахском направлении россияне нанесли 5 ракетных ударов по Великоновоселковской громаде: 4 по Разливу и 1 по Богатырю. В Богатыре поврежден дом. Кроме него, зафиксированы обстрелы Угледара, Новоукраинки и Богоявленки - без жертв", - говорится в сообщении.

23 января горячо было в Авдеевке: город подвергся 5 артобстрелам и 6 обстрелам из Градов. 1 человек ранен в Курахово. В Марьинской и Очеретинской громадах периодические обстрелы, без пострадавших.

"На Горловском направлении накануне вечером 1 человек погиб и 2 ранены во Часовом Яру. Еще 1 человек погиб в Парасковеевке Соледарской громады — в селе школу. В Бахмуте поврежден дом. На Лисичанском направлении около 20 прилетов в Лиманской громаде", - отметили в ОВА.

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