СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции украинских войск в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Еще одного вражеского приспешника задержала Служба безопасности в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", которое в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленник передавал собранные сведения дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина со своей стороны полученную информацию "сливала" участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

"Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы", - отметили в СБУ.

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "ДНР".

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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