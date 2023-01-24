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СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции украинских войск в Донецкой области. ФОТОрепортаж

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Еще одного вражеского приспешника задержала Служба безопасности в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", которое в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленник передавал собранные сведения дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере. Женщина со своей стороны полученную информацию "сливала" участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

"Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам. Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ. Для этого просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы", - отметили в СБУ.

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "ДНР".

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 01
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 02
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 03
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 04
СБУ задержала бывшего беркутовца, который сливал боевые позиции украинских войск в Донецкой области 05

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Топ комментарии

  • Александр Алекс de6e56ae
    Типова беркутня, тупе ватне уйобіще
  • Sharl
    Ну зробить цьому кнуру «сало до неба». Не розумію взагалі, на яух він вам живим потрібен? Ще й харю замалювали…. Вважаєте що ще виправиться й закохається в Україну??? На йух - проходи у мінних полях робити, на живця, без мінних шукачів та тралів. В нього вага величезна, все на користь….
  • Оболонський Українець
    І чого він не опирався при затримані??? А зараз судити його за наші гроші, потім буде сидіти, знов за наш гроші..а потім не Дай БОГ вийде і почне все заново..
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