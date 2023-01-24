Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения. ФОТОрепортаж
17 87322
В Беларуси военные одной из механизированных бригад ВС начали снимать военную технику с длительного хранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны Беларуси.
"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.