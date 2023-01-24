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Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения. ФОТОрепортаж

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В Беларуси военные одной из механизированных бригад ВС начали снимать военную технику с длительного хранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал минобороны Беларуси.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.

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Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 01
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 02
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 03
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 04
Белорусские военные начали расконсервировать технику с длительного хранения 05

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Топ комментарии

  • Urs
    думают, что прапора вернут аккумуляторы и карбюраторы?
  • mrSmith
    Кацапан не допомогла їх техніка 2000-х років, не допоможе і техніка 70-80-х
  • mrSmith
    Просто кацапи втратили в Україні близько 5 тисяч вантажівок.
    Їм же треба якось логістику забезпечувати.
    Це гарний знак: ймовірно, власні запаси кацапів, або вичерпалися, або в такому стані, що іх дешевше утилізувати, ніж розконсервувати!
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