Верховный комиссар ООН по делам беженцев Гранди посетил Харьков. ФОТОрепортаж

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди побывал на Северной Салтовке в Харькове – жилом массиве, наиболее пострадавшем в результате российских обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы прошлись по дворам Северной Салтовки. Он был поражен теми масштабными разрушениями, которые нанес нам российский агрессор, разрушением детских садов, школ, инфраструктуры и жилых многоэтажных домов. Я показал ему, какие восстановительные работы мы сейчас проводим. Наши строительные компании работают. В 2022 году году нам удалось отремонтировать 66 домов, и сейчас мы не прекращаем эту работу", – рассказал Терехов.

Городской голова Харькова отметил, что уничтожены дома, разрушения есть во всех девяти районах города, однако на Северной Салтовке они самые ужасные.

Также читайте: Верховный комиссар ООН по делам беженцев Гранди посетил Николаев

Терехов отметил, что сейчас город живет – насколько это возможно в военных условиях. Предоставляются коммунальные услуги, работает транспорт, магазины и аптеки.

"Бизнес понемногу восстанавливается. Это не может не радовать", – сказал мэр.

Как сообщалось, в Харькове около полутысячи домов не подлежат восстановлению.

Также читайте: Украина призвала членов ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, - МИД







