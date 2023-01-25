Враг утром ударил по Купянску, горит частный дом и магазин, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, там горит частный дом и магазин. Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы.





Кроме того, как отмечает Синегубов, за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

"На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку. В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены сооружения и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме", - говорится в сообщении.

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Около 11:00 24 января в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.

"Наши военные продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами, нанося врагу новые потери", - резюмирует Синегубов.