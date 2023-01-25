Минобороны развалило службу внутреннего аудита, это заложило основы кризиса "яиц в килограммах", - Гильдия аудиторов. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны Украины противоречивым анализом оценки качества развалило службу внутреннего аудита, качество которой было отмечено в отчете НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Гильдии профессиональных внутренних аудиторов Украины.

"Пока все говорят о яйцах в килограммах, мы напоминаем о том, как в Министерстве обороны Украины развалили службу внутреннего аудита, качество которой было отмечено в отчете НАТО. Это было сделано летом 2020 года на основании противоречивого анализа оценки качества, который согласно письменным ответам Министерства обороны Украины на адвокатские запросы адвоката Надежды Павловой не проводился", - говорится в сообщении.

Речь идет об историческом процессе для внутреннего аудита в государственном секторе (дело №640/16191/20 об обжаловании Директив Министерства обороны Украины, которыми была развалена реальная система внутреннего аудита в Минобороны).

Как отмечают в Гильдии, в ходе рассмотрения дела было получено от Ответчика письменное доказательство, что никакого анализа оценки качества летом 2020 года Минобороны не проводило. Суд первой инстанции оценки такому доказательству не предоставил. Просто отказал в удовлетворении иска.

"Решение судьи Добрянсоки Я.И., ОАСК, мотивировано ст. 8 ЗУ "Об органах исполнительной власти", пунктом 10 Положения 671. Мол, Министр обороны Украины может выдавать государственному секретарю поручения, обязательные к исполнению, которые государственный секретарь может выполнить , в нарушение других законов и нормативно-правовых актов. Суд ограничился переписыванием в текст решения позиции Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

По данным аудиторов, суд первой инстанции оставил основания иска без внимания. Также суд упустил ряд доказательств. Судья первой инстанции отрицала предоставление материалов дела на ознакомление стороне истца с правом совершения фотокопий, мол, эти материалы, которые на 80% сформированы истцом – государственная тайна. Судья отказала ряду третьих лиц о привлечении в дело, дескать, отмене Директив и производных документов, которые служили основанием для увольнения таких лиц, не влияет на права таких лиц. Судья не рассмотрела по существу ходатайство о допросе свидетеля - государственного секретаря Министерства обороны Украины, поскольку судья отказала в ходатайстве о рассмотрении дела в общем исковом производстве. Так и не рассмотрела ходатайство о истребовании документов о квалификации полковника Бойко А., который де-факто оценивал деятельность департамента.

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"Если внимательно проанализировать хронологию документов (обжалуемых Директив), то можно увидеть следующее:

15.06.2020 Ответчик принимает обжалованную Директиву.

16.06.2020. Ответчик выдает сомнительный документ доклад Министру обороны Украины (исх. 9259/3 от 16.06.2020 года)

16.06.2020 Ответчик издает вторую обжалованную Директиву.

Данное течение событий фиксирует, что первое обжалуемое решение о реорганизации вообще принималось без какого-либо сомнительного характера документа-обоснования. Минобороны не предоставило в Суд ни одного документа, обосновывающего принятие обжалуемой Директивы от 15.06.2020 года", - говорится в сообщении.

Минобороны обосновывает принятие обжалуемой Директивы от 15.06.2020 года, документом, изданным 16.06.2020, на следующий день после принятия такой директивы, - доклад Министру обороны Украины (вых. 9259/3 от 16.06.2020). Это достаточно современная и нестандартная практика - обосновывать решение органа власти документами сомнительного характера, которые созданы неполномочными лицами на следующий день после принятия обжалуемого решения.

Суд первой инстанции иск отклонил. Решение истцу направил в ноябре 2022 года на электронную почту, что Кодексом административного судопроизводства (КАСУ) не предусмотрено.

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Сейчас дело в суде апелляционной инстанции. Шестой апелляционный административный суд должен решить, открывать ли производство.

"Можно бесконечно писать о яйцах в килограммах, но ситуация с уничтожением рабочего внутреннего аудита в Минобороны летом 2020 года заложила основы для кризиса "яиц в килограммах". Проблема "золотых яиц в килограммах" стартовала раньше – в момент, когда из Минобороны реальный внутренний аудит - лето 2020 года", - резюмируют в Гильдии профессиональных внутренних аудиторов Украины.