Сутки в Донецкой области: Угледар под интенсивными обстрелами. Напряженная ситуация в Соледарской громаде. ФОТО

Враг продолжает обстреливать Донецкую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар - повреждены 42 дома. Также на территории громады обстреляны Новоукраинка и Богоявленка - поврежден 1 дом, без жертв.

На Донецком направлении происходили одиночные обстрелы Марьинской громады и Авдеевки – в городе пострадали жилые дома и садовый кооператив.

"На Горловском направлении в результате вчерашнего обстрела Константиновки ранены 5 человек, повреждены 10 многоэтажек. В Бахмуте повреждены горсовет, Дворец культуры, Центр предоставления социальных услуг и котельная. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: повреждены несколько частных домов в Парасковеевке и 2 в Васюковке. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Лисичанском направлении более 20 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без жертв.



