Последствия обстрелов Херсона и области: повреждены дома, учебное заведение и поликлиника. ФОТО

В течение 24 января 2023 г. вооруженные силы РФ обстреливали жилые кварталы города Херсона и населенные пункты области. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в одном из сел Бериславского района в результате обстрела погиб 34-летний местный житель.

За сутки шесть гражданских лиц получили травмы разной степени тяжести.

"Вечером враг совершил обстрел исторической части г. Херсона. Повреждены жилые дома, учебное заведение, роддом, поликлиника, автотранспорт, а также иностранное судно", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вражеские войска нанесли ракетные удары, обстреливали населенные пункты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

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